Share this article











In the Samarian city of Shechem, Arab terrorists were caught on video using a moving vehicle as cover to throw rocks at IDF troops.

בממשלה נורמלית ההוראה פשוטה: לירות בנשק חם. לא גומי ולא ספוג. pic.twitter.com/CYP0AxMXH7 — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) October 2, 2022

MK Itamar Ben Gvir tweeted the clip writing: “A normal government would have simple orders: shoot with live fire, no rubber bullets or sponge pellets.”